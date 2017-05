Noch bevor Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia im Westen erhältlich ist, hat Nintendo mehrere Download-Content-Packs und einen teuren Season Pass für das Strategie-Rollenspiel angekündigt.

In Japan ist Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bereits erschienen, während europäische und amerikanische Spieler noch die Veröffentlichung des 3DS-exklusiven Titels am 19. Mai abwarten. Wie nun bekannt wurde, plant Nintendo, wie schon bei den Vorgängern Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem: Fates, den Umfang des Spiels durch kostenpflichtige Download-Inhalte zu erweitern. Während der Umfang mit insgesamt 22 zusätzlichen DLCs überrascht, schockiert die Preisgestaltung Nintendos. So soll der Season Pass 44,99 Euro kosten. Das ist entspricht genau dem Preis des Spiels selbst.

Die Zusatzinhalte sind in fünf DLC-Pakete aufgeteilt. Diese umfassen diverse Neuerungen wie zusätzliche Dungeons, Helden, Karten, Herausforderungen oder Klassen. Auch neue Story-Missionen in Form eines Prologs und neue Unterstützungs-Unterhaltungen zwischen ausgewählten Charakteren werden mit den DLCs im Laufe des Jahres in Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia integriert werden. Trotz des scheinbar großen Umfangs ist die Preisgestaltung der einzelnen Pakete und des Season Passes fragwürdig. Bedacht werden sollte dabei auch, dass die passend zum Spiel erscheinenden amiibo von Alm und Celica exklusive Inhalte freischalten. Wer also Fire Emblem Echoes vollständig genießen möchte, sollte sich auf hohe Kosten einstellen.

Zu vier der fünf DLC-Pakete gibt es bereits genauere Informationen bezüglich Inhalt, separaten Preis und Veröffentlichungstermin. Demnach erscheinen die ersten Zusatzinhalte genauso wie der Season Pass pünktlich zum Release von Fire Emblem Echoes am 19. Mai für 7,99 Euro. Am 25. Mai folgen zwei weitere Pakete für 9,99 beziehungsweise 14,99 Euro. Der vierte bekannte DLC folgt schließlich am 01. Juni zum Preis von 12,99 Euro. Abgeschlossen werden die Zusatzinhalte durch einen fünften DLC, der zwei Neuerungen mit sich bringt und 4,99 Euro kosten soll. Außerdem verspricht Nintendo für befristete Zeit Gratis-Inhalte, die ab dem 19. Mai zur Verfügung stehen.

Der Liste unten könnte ihr alle Details zu den kommenden DLCs von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia entnehmen.

Paket 1: Das Paket "Junge Helden" ist ab 19. Mai für 7,99 Euro und eignet sich für alle, die sich noch im ersten oder im mittleren Stadium des Spiels befinden. Neben einem neuen Dungeon, dem Sternentempel, in dem die Spieler zusätzliche Items einsammeln können, enthält es zwei neue Karten. Auf der einen gibt es Silbermünzen, auf der anderen mehr Erfahrungspunkte einzuheimsen.





Paket 2: Das Paket "Erfahrene Recken" ist vom 25. Mai an für 9,99 Euro zu haben. Außer einem weiteren Dungeon, der Heiligsten Halle, umfasst dieses Paket zwei neue, herausfordernde Karten für bereits erfahrene Helden. Auf der einen gewinnen kampfgestählte Krieger noch mehr Erfahrung, auf der anderen zusätzliche Goldmünzen.





Paket 3: Das Paket "Verlorene Altäre" erscheint gleichfalls am 25. Mai, umfasst nicht weniger als 10 Bestandteile und kostet 14,99 Euro. Die geheimnisvollen Dungeons dieses Pakets verleihen die Macht, Charaktere in exklusive Rangklassen aufsteigen zu lassen, die im eigentlichen Spiel nicht vorkommen. Dadurch können sie noch mehr Ruhm und Größe erlangen.





Paket 4: Das Paket "Frühe Schlachten" folgt am 01. Juni und bietet für 12,99 Euro vier neue Elemente an. In einem Prolog erfahren die Spieler die bisher unbekannte Geschichte von Valentia. Dazu kommen brandneue Handlungsstränge und Synchronstimmen, die vom Aufstieg der Befreiungsarmee im Reich Zofia berichten. Darüber hinaus sind in dieser Sammlung herausfordernde Karten, neue Unterstützungsgespräche zwischen bestimmten Helden und neue Charaktere enthalten.





Paket 5: Das Paket "Cipher-Gefährten" umfasst zwei neue Elemente und kostet 4,99 Euro. Mit ihm wird es beispielsweise möglich sein, einige neue Helden aus dem japanischen Sammelkartenspiel Fire Emblem Cipher für Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia anzuwerben. Weitere Einzelheiten sowie der genaue Erscheinungstermin dieses letzten Download-Pakets wird Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.