Durch eine Vorschau in der japanischen Zeitschrift Famitsu sind neue Details zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bekannt geworden. Neben neuen Charakteren beschäftigt sich der Artikel zum Strategie-Rollenspiel für den Nintendo 3DS mit Gameplay-Mechaniken, die Unterschiede zu anderen Teilen der Reihe aufweisen.

Während der Fire-Emblem-Direct am 18. Januar kündigte Nintendo mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia einen neuen Teil der Reihe für den Nintendo 3DS an. Die japanische Famitsu hat neue Informationen zu Gameplay-Mechaniken und Charakteren im Zuge einer Vorschau veröffentlicht. Unsere Kollegen von Siliconera haben die Details zum Strategie-Rollenspiel ins Englisch übersetzt. Wie dem Artikel zu entnehmen ist, weist das kommende Fire Emblem, das auf Fire Emblem: Gaiden, dem zweiten Serienteil basiert, Unterschiede zur bekannten Spielmechanik der jüngeren Titel auf.

Vor Spielstart besteht wie bereits in Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem: Fates die Möglichkeit zwischen den Schwierigkeitsgraden Normal und Schwer zu wählen. Auch die Option klassisch mit Permadeath oder in einer Anfänger-Variante, bei der gefallene Charaktere nach einer Schlacht zurückkehren, zu spielen ist wieder enthalten. Neu hingegen ist ein Item namens Mila's Gear. Mit diesem Gegenstand ist es möglich Züge von Einheiten rückgängig machen. Der Einsatz ist allerdings nur begrenzt möglich.

Größere Unterschiede weist Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia hinsichtlich Waffen-Affinität, Terrain und Magie auf. Auf ersteres wird im dritten Serienteil für den Nintendo 3DS verzichtet. Aufgrund der fehlenden Waffen-Affinität erhält das Gelände eine größere Bedeutung und muss während den Schlachten berücksichtigt werden. Als Beispiel werden Wald-Gebiete genannt. Diese senken die Genauigkeit der Charaktere um 40 Prozent. Auf Magie hat das Terrain keinen Einfluss. Dafür zehrt der Einsatz von Zaubern an den Lebenspunkten des Anwenders.

Mit Berkut und Effie wurden zudem zwei neue Charaktere vorgestellt. Zusätzlich enthält die Famitsu-Vorschau neue Details zu Silque. Bei Berkut handelt es sich um den Neffen von Emperor Rigel. Als Aristokrat legt er großen Wert auf den sozialen Status. Für den Putsch in Zofia war er verantwortlich, indem er Desaix zum Verrat anstiftete. Effie hingegen ist eine Kindheitsfreundin von Alm. Sie schließt sich der Befreiungsarmee nur an, um bei Alm sein zu können. Ihre Startklasse ist „Dörfler“. Bei Silque handelt es sich um einen Charakter mit der Anfangsklasse „Schwester“. Alm rettete sie, nachdem sie von Banditen gefangen genommen wurde und vertraute ihr anschließend den königlichen Schatz Mila's Gear an.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint weltweit am 19. Mai 2017 exklusiv für die Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Japanische Spieler dürfen bereits am dem 20. April 2017 mit Alm und Celica in den Kampf um Valentia ziehen. Zusätzlich werden zwei passende amiibo der Hauptcharaktere veröffentlicht.