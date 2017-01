Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Wir sind euch noch eine weitere Ankündigung der Nintendo-Direct-Ausgabe rund um die Fire-Emblem-Franchise schuldig: Ein weiterer 3DS-Ableger der Reihe wurde offiziell angekündigt und mit einem Termin versehen.

Die Rede ist in diesem Fall von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, das für 2DS und 3DS veröffentlicht werden soll. Als Termin nannte Nintendo dabei direkt den 19. Mai 2017, so dass ihr euch diesen schonmal rot im Kalender anstreichen könnt.

Beim Spiel handelt es sich aber nicht um einen gänzlichen neuen Teil der Franchise; vielmehr verbirgt sich dahinter eine Neuauflage von Fire Emblem Gaiden, das 1992 veröffentlicht wurde. Im Westen ist dieser Teil der Reihe allerdings wohl eher unbekannt, denn damals erfolgte die Veröffentlichung exklusiv in Japan.

Die Neuauflage soll dem Original im Grunde treu bleiben, allerdings auch deutliche Erweiterungen zu bieten haben. Jede Einzelheit der grafischen Präsentation wurde überarbeitet und auf einen neuen Stand gebracht. Zudem wird der Titel auch vollständig synchronisiert.

Gleichzeitig wird es mit dem Spiel neue amiibo-Figuren in Form von Alm und Celica geben. Dabei handelt es sich um die beiden Hauptcharaktere des Handheld-Titels. Weitere Details diesbezüglich sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.