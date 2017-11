Das Entwicklerstudio Firaxis Games zeichnet unter anderem für die populäre Strategiereihe Civilization verantwortlich und hat zuletzt wieder ein neues Add-on angekündigt. Nun nahm das Studio Stellung dazu, wie man sich künftig in Bezug auf die umstrittenen Mikrotransaktionen verhalten wird.

Viele Entwickler setzen heutzutage auf die in der Community weniger gern gesehenen Mikrotransaktionen, vor allen Dingen auch nach dem Fiasko rund um die Lootboxen in Star Wars: Battlefront II. Firaxis hält von diesem Geschäftsmodell erfreulicherweise aber weiterhin herzlich wenig. In Civilization & Co. werdet ihr also auch künftig kaum dazu aufgefordert werden, den ein oder anderen Euro im Spiel für (kosmetische) Gegenstände auszugeben.

In diesen Kontext passt auch die Tatsache gut, dass das Studio mit "Rise and Fall" zuletzt wieder eine vollwertige Erweiterung zu Civilization VI angekündigt hat. Dabei handelt es sich um ein Add-on im klassischen Sinne, das sich vielleicht noch als großer DLC bezeichnen lässt und welches am 08. Februar 2018 erscheint.

Früher im Jahr hatte man mit "War of the Chosen" bereits ein echtes Add-on zum Strategiespiel XCOM 2 veröffentlicht; auch hierbei handelte es sich um ein wirklich substantielles Update. Neben solchen Erweiterungen gibt es für Firaxis-Titel hin und wieder auch kleinere, klassische DLC-Pakete - und diesen Weg will man insgesamt auch weiter so gehen. Mikrotransaktionen, wie sie es derzeit in so vielen Spielen gibt, soll es bei Firaxis nicht geben.

Anton Strenger, Lead Designer von "Rise and Fall", sagt daher auch in einem Interview: "Was jeden hier im Studio bei Firaxis betrifft: Unsere Liebe, unsere Leidenscahft und unsere Expertise liegt in Erweiterungspaketen." Die Art der eigenen Spiele erlaube es dem Studio dankenswerterweise, "Inhalte nicht nur auf die Art und Weise hinzufügen zu können, wie das andere Spiele tun, sondern auch wirklich echte Änderungen an den Spielsystemen und -regeln vorzunehmen". Das wäre mit Mikrotransaktionen schlicht auch nicht möglich.