Im japanischen Active Time Report zu Final Fantasy XV wurden nicht nur Details zur PS4-Pro-Optimierung publik, auch eine zweite Demo wurde nun konkret für Japan angekündigt.

So gab Director Hajime Tabata nun bekannt, dass eine zweite spielbare Demo des Rollenspiels noch in dieser Woche in Japan veröffentlicht wird. Ab dem morgigen 11. November soll das gute Stück via japanischem PSN sowie im dortigen Xbox Store angeboten werden.

Die zweite Demo heißt Judgement Disk und wird die Eröffnungssequenz sowie etwa die erste Hälfte des ersten Kapitels umfassen. Speicherstände können aber dennoch nicht in die Vollversion übernommen werden. Die Spielzeit der Demo soll rund 1,5 Stunden betragen, wobei es ausschließlich den leichten Schwierigkeitsgrad geben wird.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine gesicherten Informationen zu einer möglichen Veröffentlichung der zweiten Demo in hiesigen Gefilden. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.