Final Fantasy XV und Die Sims 4 werden auf dem PC vereint. Dieses interessante Crossover solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Sichert euch die exklusiven Inhalte!

Unglaublich aber wahr! Die Veröffentlichung der PC-Version von Final Fantasy XV steht in den Startlöchern und Square Enix geht eine Kooperation mit Electronic Arts ein. Für begrenzte Zeit könnt ihr exklusive Inhalte aus Die Sims 4 im Fantasy-Rollenspiel erhalten. Gleichzeitig können Spieler von Die Sims 4 einen speziellen Bonus angelehnt an Final Fantasy XV herunterladen.

Jeder, der den Titel vorbestellt oder bis zum 01. Mai kauft, der bekommt via Origin zwei Outfits für Noctis, welche an Sims angelehnt sind. Diese können in der Einzelspieler-Kampagne oder in der Mehrspieler-Erweiterung ausgerüstet werden. Vorbesteller erhalten außerdem Motive für das Regalia-Fahrzeug im Spiel.

Spieler von Die Sims 4 bekommen ab dem 08. März die Chance, ein kostenloes Outfit von Noctis Lucis Caelum für die Sims-Charaktere herunterzuladen. Final Fantasy XV erscheint am 06. März für den PC. Derzeit könnt ihr bereits die Einführung und Anfangsquests in der kürzlich erschienenen Demo-Version spielen.