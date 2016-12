Viele kostenlose Updates in Planung

Nach dem äußerst erfolgreichen Release von Final Fantasy XV ruhen sich die Entwickler von Square Enix noch lange nicht auf ihren Lorbeeren aus. Über Monate hinweg wird es kostenlose Updates zusätzlich zu den bereits angekündigten DLCs geben. So sehen die Pläne konkret aus.

Um die erfolgreiche Startwoche von Final Fantasy XV zu feiern, hat Hajime Tabata sich zu den Zukunftsplänen des Japano-Rollenspiels geäußert. Die Pläne sind in kurz-, mittel- und langfristige Ziele unterteilt. Kurzfristig soll ein Update die Erfahrung des 13. Kapitels im Hinblick auf das Gameplay verbessern. Dazu werden einige Anpassungen vorgenommen, wie zum Beispiel die Stärkung der Magie des Rings. Genaue Details werden zeitnah kommuniziert.

Mittelfristig möchte Tabata an der zweiten, lineareren Hälfte von Final Fantasy XV schrauben. Die Art, wie ihr die Handlung erlebt, soll sich ein wenig ändern. Beispielsweise ist geplant, bestimmte Ereignisse wie "Was ist mit Ravus passiert?" hinzuzufügen. Darüber hinaus wird es dafür Sprachausgabe und Lokalisierung in allen Sprachen geben, weswegen sich diese Aufgabe nur mittelfristig bewältigen lässt. Sobald Näheres entschieden wurde, wird es auch hierzu mehr Details geben.

Langfristig ist geplant, wichtige Charaktere aus der Handlung zu spielbaren Figuren zu machen. Auch ist ein Avatar-System geplant, um eigene Figuren zu erstelen. Das sei laut Tabata noch lange nicht alles, denn weitere Updates sind darüber hinaus geplant. Beispielsweise sollt ihr euren Fortschritt aus dem ersten Durchlauf in die nächste Runde mitnehmen und irgendwann sogar die angezeigte Schrift vergrößeren können, sollte euch die bisherige Größe Schwierigkeiten bereiten.