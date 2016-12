Wir berichteten ja schon über den hervorragenden weltweiten Verkaufsstart von Final Fantasy XV. Besonders in Japan ist das Rollenspiel äußerst erfolgreich unterwegs.

Mittlerweile sind nämlich die konkreten Verkaufszahlen erhoben von Media Create bekannt geworden. So konnte Final Fantasy XV in Japan natürlich den Platz an der Sonne erobern. Für die PlayStation 4 wurden nicht weniger als 690.471 Exemplare in der ersten Verkaufswoche an den Mann bzw. die Frau gebracht - eine für den japanischen Markt unglaublich gute Zahl.

In der Verkaufsmenge sind auch die Limited Edition sowie die im Zuge von Konsolen-Bundles verkaufte Exemplare enthalten. Weniger erfolgreich schnitt die Xbox-One-Variante ab, was natürlich an der grundsätzlich schwachen Performance der Microsoft-Plattform in Japan liegt. Diese Spielversion landete mit lediglich 3.791 verkauften Exemplaren auf Rang 19 der Charts.

Für die PS4 erwies sich das Spiel im Übrigen als echter System-Seller, denn die Verkaufszahlen der Sony-Plattform schnellten von 42.102 verkaufte Einheiten in der Vorwoche auf nun 118.350 verkaufte Exemplare hoch.