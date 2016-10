Der Soundtrack des kommenden Final Fantasy XV soll es in sich haben, so dass es kaum verwunderlich ist, dass es diesen auch in einer eigenständigen Version geben soll. Eine umfassende Edition wurde nun in Japan angekündigt.

Der Soundtrack zum Rollenspiel-Epos, das Ende November erscheint, wurde nun in Japan seitens Square Enix auch in eigenständiger Form angekündigt. Dort soll das gute Stück ab dem 21. Dezember und damit gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten erhältlich sein.

Insgesamt umfasst der Soundtrack demnach 90 Tracks von Yoko Shimomura als Haupt-Komponisten. Diese werden sich Käufer sowohl von CD als auch von Blu-ray aus anhören können, wobei die Blu-ray-Version über Aufnahmen in 96 kHz / 24bit verfügt.

Die Standard-CD wird 3.800 Yen (rund 33 Euro) kosten und vier Discs umfassen. Die standardmäßige Blu-ray-Variante wechselt für 5.000 Yen (ca. 44 Euro) und einer Disc den Besitzer. Außerdem gibt es noch eine limitierte Special Edition für 9.074 Yen (ca. 79 Euro), die Blu-ray-Disc samt Soundtrack, eine Bonus-Blu-ray mit 250 Tracks aus früheren Spielen sowie sechs Piano-Arrangements aus Final Fantasy XV, eine CD, eine besondere Box sowie ein großes Booklet bietet.

Ob es die Produkte in dieser Form auch nach Europa schaffen werden, ist noch nicht bekannt. Ein aktuelles Preview zum kommenden Rollenspiel selbst könnt ihr euch hier bei uns zu Gemüte führen.