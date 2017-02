Erst vor kurzem hat Square Enix während eines Events zum 30. Jubliäum von Final Fantasy kostenlose DLC-Kostüme für den fünfzehnten Teil der Rollenspiel-Reihe vorgestellt. Diese machen aus Noctis und seinen Freunden Tokusatsu-Helden. Nun gab der japanische Publisher bekannt, dass die neuen Outfits überarbeitet und verschoben werden.

Ursprünglich sollten Besitzer von Final Fantasy XV am 21. Februar neue Kostüme für die vier Protagonisten des Rollenspiels erhalten. Angelehnt an klassische japanische Superhelden, wurde schnell der Power-Rangers-Vergleich gezogen. Sowohl farblich als auch im Design sind gewisse Gemeinsamkeiten nicht zu verleugnen. Im aktuellen Active Time Report verkündete Square Enix nun, dass die sogenannten Magitek Exosuits nicht wie geplant am 21. Februar als kostenloses Update erscheinen. Stattdessen werden die neuen Kostüme für Noctis, Ignis, Prompto und Gladiolus überarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Square Enix wurde nach Aussage von Marketing Manager Akio Ofuji vom Power-Rangers-Publisher auf diese Ähnlichkeit hingewiesen. Genauere Informationen durfte er nicht nennen, verwies aber darauf, dass jeder wisse, was vor sich gehe. Bei den Magitek Exosuits handle es sich laut Aussage von Game Director Hajime Tabata um eigene Entwürfe und Copyrights und die Ähnlichkeit sei nicht so groß. Aber die Sache scheint für andere ein Problem darzustellen, weshalb das Team entschieden habe die Outfits neu zu designen. Kompromisse oder Abstriche wolle man dabei allerdings nicht in Kauf nehmen.

Die Magitek Exosuits sorgen dafür, dass Noctis, Ignis, Prompto und Gladiolus für 30 Minuten keinen Schaden nehmen. Nach Ablauf der Zeit muss die Fähigkeit der Kostüme 24 Stunden aufladen, bevor sie wieder verwendet werden kann. Wann der kostenlose Outfit-DLC nach der erforderlichen Verschiebung erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Ende März soll jedoch mit "Episode Gladio" ein Final-Fantasy-XV-DLC rund um Gladiolus erscheinen.