In Peru konnten einige Spieler bereits die normale und Deluxe-Version von Final Fantasy XV kaufen. Zum Zocken müssen sie allerdings erst einen großen Patch installieren.

Am 29. November öffnen sich in Final Fantasy XV die Pforten, jedoch wohl erst nach einem Zusatz-Download: Laut Meldungen auf Twitter müssen Besitzer der Vollversion einen 7,2 GB schweren Day-One-Patch auf ihre PlayStation 4 herunterladen, damit das Rollenspiel durchstarten kann. Ähnliches wird wahrscheinlich auch für die Xbox One gelten, auf der der 15. Teil der Kultserie ebenfalls anrollt.

Die Information stammt übrigens von peruanischen Spielern, die bereits über zehn Tage vor dem Verkaufsstart das Spiel kaufen konnten - scheinbar hielt sich ein Einzelhändler nicht an den Release-Termin. Auch interessant dürfte der Umstand sein, dass Square Enix überhaupt einen Day-One-Patch anbietet. Die Verschiebung des Spiels von September auf November begründete Square Enix damals mit der Verhinderung eines solchen Updates.