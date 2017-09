Auf der gamescom wurde Final Fantasy XV auch für den PC angekündigt. Und auch eine Optimierung für die Xbox One X ist natürlich angedacht. Doch wo liegen eigentlich die genauen technischen Unterschiede? Wir klären auf!

Auf der PAX West hat sich Director Hajime Tabata nun zu den technischen Eigenheiten der einzelnen Umsetzungen von Final Fantasy XV geäußert. Wenn am 07. November die Xbox One X erscheint, dann wird das Rollenspiel auch für die leistungsstarke Microsoft-Heimkonsole optimiert. Dabei kommt aber keine native 4K-Auflösung zum Einsatz.

Auf der Xbox One X wird das Spiel demnach nativ in der 3K-Auflösung 3072 x 1728 Pixeln laufen und anschließend auf 4K per Checkerboard-Technologie hochskaliert. Mit solchen "Einschränkungen" müssen PC-Spieler nicht leben. Eine technische Ausstattung vorausgesetzt kann der Titel auf dem PC nämlich auch nativ in 4K ohne Einsatz von Upscaling-Technik dargestellt werden.

Für Spieler auf der Xbox One X bedeutet das, dass man die gleiche Technik und Auflösung einsetzen wird, wie auch im Rahmen der Optimierung für die PS4 Pro; hier hat die Xbox One X also rein von den technischen Daten her keinen Vorsprung.

Weiterer Vorteil auf dem PC: NVIDIA GameWorks wird unterstützt, so dass es hier eine verbesserte Physik-Simulation im Rahmen der eingesetzten Luminous Engine gibt. Auch die Sound-Technik Windows Sonic wird unter Windows 10 unterstützt, womit zwangsläufig auch Dolby Atmos unterstützt wird.