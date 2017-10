Das Rollenspiel-Epos Final Fantasy XV soll mit "Comrades" ja eine Multiplayer-Erweiterung erhalten, doch diese wird nun zunächst nicht wie geplant erscheinen. Der Release wurde kurzerhand nach hinten verschoben.

Die japanische Niederlassung von Square Enix hat angekündigt, dass die Multiplayer-Erweiterung "Comrades" zu Final Fantasy XV nicht wie geplant erscheinen wird. Stattdessen fällt diese einer kleineren Verschiebung zum Opfer.

Eigentlich hätte der Download-Inhalt noch in diesem Monat ab dem 31. Oktober erhältlich sein sollen. Stattdessen rutscht der Release nun in die Anfänge des kommenden Monats November, ohne dass man ein neues, konkretes Datum genannt hätte. Dieses soll aber schon bald bekannt gegeben werden.

In Japan wurde übrigens auch an der Preisschraube für den DLC gedreht. Eigentlich sollte der Multiplayer-Inhalt dort für 1.500 Yen (rund 11 Euro) zuzüglich Steuern erscheinen sollen, allerdings wurde dieser nun auf 1.980 Yen (rund 15 Euro) plus Steuern erhöht. Ob es auch in hiesigen Gefilden eine Preissteigerung geben wird, bleibt abzuwarten. Entspannt können daher Käufer des Expansion Pass zum Spiel sein, denn diese erhalten den Zusatzinhalt weiterhin innerhalb dieses Pakets ohne zusätzliche Kosten.