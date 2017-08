Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Square Enix hatte zu Final Fantasy XV mehrere Ankündigungen auf der gamescom im Gepäck. Unter anderem hat auch der VR-Ableger Monster of the Deep: Final Fantasy XV nun einen Release-Termin erhalten.

Auf der Publikumsmesse in Köln hat Square Enix das Erscheinungsdatum von Monster of the Deep: Final Fantasy XV bekannt gegeben. Der Virtual-Reality-Ableger für PSVR auf der PS4 soll demnach ab dem 21. November 2017 zu haben sein.

In Monster of the Deep: Final Fantasy XV taucht ihr in die Geschichte ein und erlebt den actionreichen Showdown gegen das berüchtigte Monster der Tiefe. Ihr könnt dabei aber auch einfach die Spiellandschaften genießen und im Angelmodus entspannen, an einer Reihe von Angel-Herausforderungen teilnehmen oder Zeit mit Prompto, Ignis, Gladiolus und anderen Helden verbringen.

Wer sich den PSVR-Titel vorbestellt, der erhält als Bonus ein besonderes dynamisches Design sowie die Samurai-Kleidung im Spiel. Vorbestellungen sind ab sofort via PlayStation Store möglich.

Darüber hinaus wurde auch die Pocket Edition von Final Fantasy XV für iOS, Android und Windows 10 angekündigt, welche die Geschichte des Rollenspiel-Epos in abgewandelter Form nacherzählt. Enthalten sind die Hauptcharaktere sowie die gleiche Story wie im Konsolenspiel. Ihr könnt durch Eos reisen, das Spiel in einem charmanten neuen Grafikstil erleben und euch an der optimierten Touch-Steuerung erfreuen. Die Handlung wird in zehn Episoden abgehandelt, die zum Release allesamt erhältlich sein werden. Die erste Folge wird kostenfrei angeboten.