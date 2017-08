Final Fantasy XV ist bereits seit einigen Monaten für PS4 und Xbox One erhältlich und wurde nun für weitere Plattformen angekündigt. Ein vollwertiges Sequel soll es aber nicht geben; der Producer verriet auf der gamescom warum.

Das Spieluniversum rund um Final Fantasy XV, das bislang für PS4 und Xbox One zu haben ist, wächst weiter. Auf der gamescom wurde ein PC-Umsetzung angekündigt, ebenso wie eine abgewandelte Pocket Edition für iOS und Android. Daneben wurde ein VR-Spin-Off mit Monster of the Deep: Final Fantasy XV datiert und eine Switch-Umsetzung von FFXV angedeutet. Doch wie steht es um ein Sequel? Diesem erteilte man leider Gottes eine Absage.

In einem Interview mit Polygon bestätigte Producer Hajime Tabata nun, dass man Final Fantasy XV schlicht auf eine andere Art und Weise als ein vollwertiges Sequel weiter verfolgen wolle. "Wenn man das Modell eines vollständigen Sequels nutzt, um eine IP oder Serie auszubauen, dann ist das in einer bestimmten Art und Weise gut", so Tabata. "Das Negative daran ist, dass es aber eine sehr große offene Zeitperiode gibt, in der du gar nichts veröffentlichst. In dieser Zeitspanne bringst du die Leute dazu, sich vom Spiel zu entfernen und ihre Verbundenheit zum Franchise lässt etwas nacht."

Daher habe sich das Entwicklerteam gegen einen Nachfolger mit großem Budget entschieden. Stattdessen wolle man sich kleineren, storybasierten Ablegern widmen. Die erste dieser Episoden ist "Episode Ignis" und erscheint im Dezember. Die neuen Folgen fokussieren sich dabei auf Charaktere im Spiel, die bislang keine Hauptrolle spielten. Auch die Erweiterung "Comrades" sei geplant, wobei hier ein Online-Multiplayer-Modus eingeführt wird.

Durch die Vorgehensweise wolle man auch in überschaubaren zeitlichem Rahmen Story-Lücken füllen. "Wenn wir ein traditionelles, vollwertiges Sequel versucht hätten, wäre das sehr schwierig geworden", so Tabata abschließend.