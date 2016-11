Final Fantasy XV wird kurz vor der Veröffentlichung Ende des Monats noch mit einem Livestream versorgt. Dieser findet am 28. November mit einigen Synchronsprechern und Entwicklern statt.

Der Publisher Square Enix wird einen finalen Livestream vor der Veröffentlichung von Final Fantasy XV halten. Dieser wird unter dem einprägsamen Namen "Final Fantasy XV Launch Eve Official Community Special! Chasing the Secret of the Mystery Disc Passed to Development" ausgestrahlt. Mit dabei werden die Synchronsprecher von Noctis und Lunafreya sowie MC Hatsune Matsushima und einige Mitglieder des Entwickler-Teams sein. Das komplette Programm könnt ihr der Übersicht entnehmen:

12:30 Uhr - Brotherhood: Final Fantasy XV Episode 5

13:42 Uhr - Final Fantasy XV Eve Nico-Nama Kampagne "Smartphone de Camp!"

14.45 Uhr - Playthrough Final Fantasy XV Eve Special Version "Mystery Disc"

15.59 Uhr - Special Countdown

Den Livestream könnt ihr am 28. November via Niconico verfolgen. Final Fantasy XV erscheint einen Tag später, am 29. November für PlayStation 4 und Xbox One.