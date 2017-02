Die Kooperation zwischen Square Enix und Nissin Cup Noodles geht mit einem etwas anderen Download Content für Final Fantasy XV weiter. Allerdings steht dieser nicht allen Besitzern des für PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Rollenspiels zur Verfügung.

Spielern von Final Fantasy XV ist möglicherweise die Kooperation von Square Enix mit Nissin Cup Noodles in Form Werbung im Rollenspiel selbst aufgefallen. Passend dazu wurde Anfang Dezember ein kurzer Clip in einer besonderen Parodie-Fassung veröffentlicht. Darin ist unter anderem Noctis mit einem Hut, der an die Cup-Noodle-Becher angelehnt ist, zu sehen. Dieses besondere Kleidungsstück findet nun seinen Weg als offizieller Download Content in Final Fantasy XV. Zumindest für all jene, die ein besonderes Cup-Noodle-Set von Nissin kaufen.

Bereits Ende Januar wurde zur Feier des 30. Jubiläums von Final Fantasy die Veröffentlichung von fünfzehn Cup Noodles zu markanten Bossgegnern aus den einzelnen Spielen der Rollenspiel-Reihe angekündigt. Käufer des ¥6.048-Ramen-Sets (zirka 50 Euro) erhalten den speziellen Cup-Noodles-DLC für Final Fantasy XV dazu. Zudem haben alle Käufer des Cup-Noodle-Sets die Chance auf eine von zwanzig „Ultima Weapon Fork“-Gabeln.

Anfang Februar musste Square Enix den kurz zuvor für eine Veröffentlichung am 21. Februar für Final Fantasy XV angekündigten Magitek-Exosuit-DLC verschieben. Dieser bringt neue Kostüme für Noctis und seine Freunde, die diese für 30 Minuten am Tag unbesiegbar machen. Grund für die Verschiebung waren Ähnlichkeiten zum Design der Power Rangers im neuen Film von Liongate Toei Company, Ltd. und Temple Hill Entertainment, der am 23. März 2017 in die deutschen Kinos kommt.