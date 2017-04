Wer weiterhin Final Fantasy XV aus dem Hause Square Enix zockt, der darf sich über ein kommendes Update freuen. Von diesem profitieren insbesondere Inhaber einer PS4 Pro.

In Japan hat Square Enix im Rahmen einer Pressemitteilung das nächste Update zum Rollenspiel Final Fantasy XV angekündigt. Dieses bringt unter anderem auch ein neues Feature für Sonys leistungsstärkere Konsole PlayStation 4 Pro mit sich.

Wer die PS4 Pro besitzt, der wird künftig mit dem "Stable Mode" einen neuen Modus wählen können, um das Spiel zu zocken. In diesem versucht der Titel dann künftig, die Framerate so stabil wie es nur irgendwie geht zu halten. Im Zuge der Ankündigung ließ man aber noch nicht vom Stapel, auf welchem Niveau man die Framerate dabei konkret halten will.

Ansonsten sind auch weitere, generelle Änderungen an Bord. Dazu zählt die Möglichkeit, die Schriftgröße in einigen Bereichen ändern zu können. Mobhunts kommen mit einem neuen Ranking-System zurück, zudem gibt es neue Regalia-Sticker und auch neue Musik.