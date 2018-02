Square Enix gibt euch die Chance, in der PC-Version von Final Fantasy XV in die Rolle eines bekannten Charakters zu schlüpfen. Auch eine neue Waffe ist mit an Bord.

Wie Square Enix angekündigt hat, wird in der PC-Version von Final Fantasy XV ein bekannter Charakter in Form eines Outfits für Noctis eingeführt werden. Es handelt sich um niemand Geringeren als Gordon Freeman aus Half-Life. Spieler, die die PC-Version von Final Fantasy XV bis Ende April bei Steam erwerben, bekommen dieses Half-Life-Pack. Darin enthalten sind drei verschiedene Items, darunter der HEV-Anzug, die markante Brille sowie die ikonische Brechstange. Letztere dient natürlich auch als Waffe im Spiel. Genutzt werden kann das komplette Outfit inklusive Ausrüstung sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus. Kündigt sich mit dem Outfit vielleicht sogar Half-Life 3 an? Wer weiß ...

Zuletzt hatte Square Enix bereits die Vorbesteller-Boni und Systemvoraussetzungen von Final Fantasy XV veröffentlicht. Für Unentschlossene gibt es ab dem 26. Februar ebenfalls eine Demo zum Ausprobieren. Der Inhalt der Testversion ist allerdings noch nicht bekannt. Final Fantasy XV erscheint am 6. März für PC. Am gleichen Tag wird auch die Royal Edition für die PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.