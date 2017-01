Wer sich Ende vergangenen Jahres das neue Final Fantasy XV zugelegt hat, der darf sich ab sofort auf ein neues Ingame-Event freuen.

Wie Square Enix bestätigte, ist ab sofort der Mogry-Chocobo-Karneval in Final Fantasy XV verfügbar. Das Ingame-Event findet in der Metropole Altissia statt und läuft bis zum 20. Februar. Dabei erwartet euch eine Auswahl an unterhaltsamen Minispielen, neue Nebenaufgaben, zusätzliche Outfits für Noctis und ein Feuerwerk samt weiteren festlichen Besonderheiten. Die Teilnahme am Ingame-Event ist kostenlos, indem ihr das Holiday Pack herunterladet.

Season-Pass-Inhaber und Käufer des Holiday Pack+ erhalten zusätzliche Bonus-Inhalte wie ein von Mariachi-Musikern inspiriertes Karnevals-Outfit für Nocits. Daneben gibt es ab sofort auch ein kostenloses neues Update (wir berichteten), das ein manuelles Foto-Feature bietet.

Folgende DLC-Gegenstände können ab heute zudem gekauft werden:

Gegenstände

Reisepaket

Angelset

Kameraset

Gourmetkorb (gratis verfügbar)

Waffen

Gae Bolg (aus Final Fantasy XIV)

Silenquedea (aus Final Fantasy IX)

Masamune

Fanal-Sturmklinge (aus Final Fantasy XIII)

Lackierungen

Aurum GT

Goldener Chocobo

Pixelbande

Platin-Leviathan

Outfit

Königstracht

Avatare (nur für Xbox One)

Final Fantasy XV – Noctis und Karfunkel