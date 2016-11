Ab morgen ist Final Fantasy XV nach einigen Verzögerungen endlich zu haben. Die Veröffentlichung der Rollenspiel-Hoffnung gilt es natürlich gebührend zu feiern.

Aus diesem Grund veranstaltet Square Enix in Antwerpen im Club Ampere am heutigen Abend ein Launch-Event. Die Teilnahme ist nur aufgrund einer persönlichen Einladung möglich, doch ihr habt die Chance die Präsentation im Netz zu verfolgen. In Zusammenarbeit mit Gameswelt wird auf www.twitch.tv/gameswelt heute Abend ein entsprechender Livestream eingerichtet.

Bei der großen Feier wird Grammy-Gewinner Afrojack zu Gast sein. Der DJ und Produzent hat bereits für eine Trailer-Musik zu Final Fantasy XV mit Square Enix zusammengearbeitet. Auch andere Künstler von Afrojacks Musik-Label Wall Recordings werden auftreten.

Der Zeitplan der heutigen Übertragung im Überblick:

19:00 - 21:00 - Let's Play FFXV mit HerrDekay - Teil 1

21:00 - 22:00 - Release-Party-Stream aus Antwerpen

22:00 - 23:00 - Let's Play FFXV mit HerrDekay - Teil 2