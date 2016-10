Square Enix lädt Fans und Interessierte anlässlich des Releases von Final Fantasy XV am 29. November 2016 zur großen Road-to-Release-Tour in sieben deutschen Großstädten dazu ein, das Abenteuer um Kronprinz Noctis und seine Freunde anzuspielen.

Ab dem 2. November 2016 kommt Final Fantasy XV zu euch nach Hause. An jeweils 40 Anspielstationen - sowohl für Xbox One als auch für PS4 - kann das Japano-Rollenspiel um Kronprinz Noctis in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg ausführlich angespielt werden. In Berlin, München und Hamburg stoppt die Tour sogar für zwei Tage. Ihr könnt dort das Kapitel 0 ausprobieren. In manche Städten sind auch besondere Gäste wie Nino Kerl vom YouTube-Kanal NinotakuTV eingeladen.

Um Wartezeiten zu umgehen, ihr euch beim Online-Service Eventbrite einen kostenlosen Fast Pass sichern, mit dem ihr beim Einlass bevorzugt behandelt werdet. Jeder Besucher kann sich außerdem über eine Goodie-Bag freuen. Zusätzlich erhalten die jeweils ersten 50 Besucher des Tages ein offizielles limitiertes Tour-Shirt. Weitere Informationen findet ihr auf www.RoadToRelease.de.