Square Enix hat neue Absatzzahlen von Final Fantasy XV verkündet. Wie hat sich das Action-Rollenspiel im Weihnachtsgeschäft geschlagen?

Zum Launch von Final Fantasy XV schaffte es Square Enix nach jahrelangem Hype über fünf Millionen Einheiten abzusetzen, was als äußert beeindruckende Zahl angesehen werden konnte. Jetzt wurde per Pressemitteilung verkündet, dass mittlerweile weltweit sechs Millionen Einheiten verschifft wurden. Dies umfasst sowohl physische Verkäufe als auch Digitalumsätze im PlayStation Network und per Xbox Live.

Folglich schaffte man es, im umsatzträchtigen Weihnachtsgeschäft eine weitere Million Spiele in Umlauf zu bringen. Bei aller Euphorie muss jedoch bedacht werden, dass es sich hierbei "nur" um verschiffte und nicht um durchverkaufte Einheiten handelt. So schaffte etwa Capcom mit Resident Evil 6 einst auch einen explosiven Verkaufsstart bevor die Umsatzzahlen weitgehend stagnierten. Zudem ist schon länger bekannt, dass Final Fantasy XV erst ab zehn Millionen verkauften Einheiten als Erfolg gilt und bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Simultan wurde übrigens noch verkündet, dass mit dem "Moogle Chocobo Carnival" der erste In-Game-Event am 24. Januar startet. Käufer des ersten DLCs sollten inzwischen den dafür benötigten "Carnival Passport" bekommen haben.