In knapp einem Monat erscheint Nintendos neue Konsole weltweit im Handel. Neben bereits angekündigten Spielen, gibt es einige Titel, über deren Portierung bereits spekuliert wurde. Darunter auch Final Fantasy XV. Nun äußerte sich Game-Director Hajime Tabata zu einer möglichen Version des Rollenspiels für Nintendo Switch.

Ende November 2016 erschien nach langer Warte- und Entwicklungszeit Final Fantasy XV und konnte Fans und Kritiker gleichermaßen zufriedenstellen. Bereits nach kurzer Zeit konnte das Rollenspiel die Produktionskosten wieder einspielen. Angesichts der baldigen Veröffentlichung der Nintendo Switch, kam die Frage auf, ob der neuste Final-Fantasy-Teil für den Wii-U-Nachfolger portiert wird. Gegenüber Dualshockers äußerte sich Final-Fantasy-XV-Director Hajime Tabata zu einer möglichen Nintendo-Switch-Version. Geplant sei eine solche aktuell nicht.

Tabata führte weiter aus, dass er nicht wisse, ob das Rollenspiel auf der Konsole laufen würde oder nicht. Die erforderlichen Testverfahren hat das Studio bisher nicht durchgeführt. Im Team, das zu einem großen Teil noch immer an Final Fantasy XV arbeitet (Zur News: Großteil des Teams arbeitet immer noch am Spiel), gibt es laut Tabata viele Nintendo-Fans und viele Mitarbeiter des Studios seien an der Nintendo Switch interessiert. Die Möglichkeit einer Portierung von Final Fantasy XV für die neue Konsole ist damit nicht ausgeschlossen, aber zumindest vorläufig ist nicht damit zu rechnen. Die Chancen für eine PC-Version von Final Fantasy XV stehen hingegen deutlich besser, wie kürzlichen Aussagen von Tabata zu entnehmen ist.

Final Fantasy XV ist seit 29. November 2016 für PS4, Xbox One und PS4 Pro erhältlich. Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März 2017. Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört das von Square Enix veröffentlichte und von Tokyo RPG Factory entwickelte Rollenspiel I Am Setsuna zum Launch-Line-up der Konsole.