In der Vergangenheit wurde es angedeutet, nun ist es offiziell: Final Fantasy XV kommt in besonderer Form auf die Switch.

Eigentlich überrascht es wenig: Final Fantasy XV kommt auf die Switch, allerdings nur in der auch für Smart-Devices erhältlichen Pocket Edition im Chibi-Look. Nintendo Fans werden also weiterhin nicht mit der Hauptreihe auf ihrer bevorzugten Konsole in Berührung kommen.

Zwar ist die spezielle Version noch nicht mal für PS4 und Xbox One erhältlich, trotzdem hat Square Enix bereits angekündigt, dass Final Fantasy XV Pocket Edition bis zum 13. September um 40 Prozent vergünstigt zu haben ist. Der eigentliche Preis steht dabei noch gar nicht fest. Das gleiche Angebot wird auch für die Switch-Version gelten, sobald diese in den Handel kommt.

Möglicherweise sollte die Ankündigung im Rahmen der verschobenen Nintendo Direct stattfinden, die für letzte Nacht geplant war. Durch das starke Erdbeben in Hokkaido musste die Präsentation allerdings kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, soll aber zeitnah folgen. Seid ihr zufrieden mit der Pocket Edition auf der Switch? Oder hättet ihr lieber das Original gespielt?