Final Fantasy XV hat schon nach einem Tag einen neuen Rekord in Sachen Verkaufszahlen gebrochen. Kein anderer Titel der Serie hat sich jemals so schnell verkauft.

5 Millionen verkaufte Einheiten weltweit, digitale und physische Verkäufe eingeschlossen. Diese Zahl konnte sich Square Enix bereits 24 Stunden nach dem Release von Final Fantasy XV am 29. November auf der Zunge zergehen lassen. So oft hat sich das JRPG in so kurzer Zeit verkauft. Das ist selbst für die erfolgsgekrönte Serie ein neuer Rekord. Scheint so, als hätte sich für Square die lange Entwicklungszeit schon jetzt gelohnt. Zumindest dürfte man den absurde hohen Marketingkosten im Vorhinein gelassener gegenüberstehen.

Damit wurde der 15. Teil der Serie schon jetzt mehr als halb so oft verkauft, wie der bisherige Gesamtrekordhalter Final Fantasy VII, dass weltweit 9,8 Millionen Käufer fand. Es wird spannend, wie sich dieses Gleichgewicht neu ordnen wird, wenn es Final Fantasy VII Remake in die heutige Zeit verschlägt und welchen Einfluss das Episodenformat auf die Verkaufszahlen haben wird.