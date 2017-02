Seit November ist Final Fantasy XV bereits erhältlich, doch wer dachte, dass sich das Entwicklerteam längst anderen Aufgaben widmet, sieht sich getäuscht.

Bei Final Fantasy XV ist Einiges etwas anders. Auch nach der Veröffentlichung des Spiels ist der Großteil des Entwicklerteams immer noch mit dem Rollenspiel von Square Enix beschäftigt. Wie Director Hajime Tabata nun in einem Interview bekräftigt, treffe das auf satte 70 Prozent der Belegschaft zu.

Nur 30 Prozent des früheren Entwicklerteams am Hauptspiel sei mittlerweile für andere Aufgaben abgezogen worden, doch der Rest werkle weiter an Final Fantasy XV. Diese würden sich mit den Arbeiten an kostenfreien Updates sowie an DLC-Paketen und Virtual-Reality-Erfahrungen für PlayStation VR beschäftigen.

Gleichzeitig darf der immer noch sehr große Umfang des Entwicklerteams auch als Ausdruck des Vertrauens von Square Enix in das Spiel verstanden werden. Laut Tabata wolle man den Titel so lange es geht mit frischen Inhalten unterstützen. Für den Augenblick sind Inhalte für ein weiteres Jahr fest eingeplant, ehe man sehen wird, wie es weiter geht.

Am 13. März erscheint "Episode Gladiolus" samt Update für Kapitel 13. Im Juni soll dann mit "Episode Prompto" ein weiterer großer DLC folgen. Ein kleiner Zusatzinhalt soll mit "Booster Pack" bereits ab dem 21. Februar zu haben sein.