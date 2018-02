Das epische Final-Fantasy-Konzert Final Symphony kommt im Frühjahr 2018 mit neuen Terminen nach Deutschland und Österreich.

Final Symphony, das Konzertprogramm mit Musik aus der Final-Fantasy-Serie, kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit mit Auftritten in Hamburg, Berlin und München in diesem Frühjahr nach Deutschland zurück, gefolgt von einer Österreich-Premiere in Wien. Von dem bekannten Final-Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu als "ein komplexes, hochentwickeltes, hervorragend arrangiertes Konzert" beschrieben, ist Final Symphony eine musikalische Tour de Force mit einigen der beliebtesten Stücke aus Final Fantasy VI, VII und X.

Die Tour beginnt am 2. März in Hamburg in der Laeiszhalle, dann geht es am 4. März in die Philharmonie Berlin, am 14. März in die Gasteig Philharmonie München und am 17. März weiter in das weltberühmte Wiener Konzerthaus. Den kompletten Ankündigungstrailer für diese Konzertreise könnt ihr euch unter dieser Nachricht ansehen.

Die Aufführungen in Deutschland werden vom Deutschen Filmorchester Babelsberg gemeinsam mit dem Pianisten Mischa Cheung unter der Leitung von Dirigent Eckehard Stier aufgeführt, wobei das Bratislava Symphony Orchestra in Wien übernimmt. Durch jedes Konzert führt der Produzent des YouTube-Kanals NinotakuTV, Nino Kerl.