Final Fantasy XV wurde im November letzten Jahres für PS4 und Xbox One veröffentlicht, PC-Spieler schauen hingegen bislang in die Röhre. Auch wenn eine solche Umsetzung weiter nicht angekündigt wurde, so gab es nun zumindest einen ersten Prototypen zu sehen.

Square Enix hat auf der Game Developers Conference in San Francisco einen ersten Prototypen von Final Fantasy XV für den PC gezeigt. Director Hajime Tabata war bei NVIDIAs Präsentation der neuen GTX 1080 Ti vor Ort und präsentierte eine Gameworks-Demo-Video rund um Final Fantasy XV.

Allerdings bleibt auch nach dieser Präsentation festzuhalten, dass das Rollenspiel weiterhin nicht für den PC angekündigt wurde. Sicherlich stehen die Chancen dafür nicht schlecht, zumal Tabata schon früher betonte, das Spiel auch für PC umsetzen zu wollen. Und auch Square Enix intensivierte zuletzt seine PC-Bemühungen wieder. Ob das Spiel in Gänze nun aber wirklich auch für den PC kommt, ist weiter nicht klar. Sollte es so kommen, dann würde der Release aber ohnehin frühestens ein Jahr nach dem Konsolen-Release erfolgen. Für den Augenblick beantwortete Tabata die Frage nach einer PC-Version aber zunächst schlicht mit "kein Kommentar".