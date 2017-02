Trotz der durchaus langen Entwicklungszeit und der damit verbundenen Kosten, ist Final Fantasy XV schon längst profitabel. Die Entwicklungskosten wurden frühzeitig durch Erlöse eingespielt.

In Anbetracht der ausufernden Entwicklungszeit stellten sich nicht wenige Interessierte die Frage, wieviele Exemplare von Final Fantasy XV wohl verkauft werden müssen, dass alleine die Kosten wieder eingespielt werden. Diesbezüglich hat sich nun Director Hajime Tabata konkreter geäußert - und zwar mit einem überraschenden Ergebnis.

Der neueste Teil der Rollenspiel-Franchise ist demnach längst profitabel. Die Entwicklungskosten seien laut dem Director bereits am Ersterscheinungstag, also am 29. November 2017, wieder eingenommen worden. Seiner Zeit hatte Square Enix betont, dass man alleine fünf Millionen Exemplare direkt zum Verkaufsstart ausgeliefert habe.

Final Fantasy XV avancierte in der Folge zum sich am schnellsten verkaufenden Teil der Franchise. Allein die Zahl von fünf Millionen Exemplaren oder ein Wert darunter hat dabei gereicht, um den Titel in die Gewinnzone zu führen, in der er sich seither befindet. Im Januar wurde eine Verkaufszahl von sechs Millionen Exemplaren durchbrochen, so dass Square Enix das Spiel als Erfolg betrachten dürften.