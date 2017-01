Während des Final-Fantasy-30th-Anniversary-Events in Tokyo hat Final-Fantasy-XV-Director Hajime Tabata Informationen zu den kommenden Zusatzinhalten für das Rollenspiel bekannt gegeben. Darunter auch die Termine für die ersten beiden DLCs sowie das Erscheinungsfenster des der dritten Erweiterung.

Bereits im Vorfeld war bekannt, dass Final Fantasy XV wie fast jedes Spiel heutzutage mit herunterladbaren Zusatzinhalten erweitert wird. Hajime Tabata, Director des Rollenspiels, hat im Zuge des Final-Fantasy-30th-Anniversary-Events die Termine von zwei DLCs und das Erscheinungsfenster einer dritten Erweiterung bekannt gegeben. Demnach erscheint am 21. Februar ein Download-Content, der neue Kostüme für die vier Helden beinhaltet, die Noctis, Ignis, Prompto und Gladiolus quasi zu Tokusatsu-Helden machen.

Diese Super-Suits sorgen dafür, dass die Helden für eine begrenzte Zeit keinen Schaden nehmen. Die Fähigkeiten der Kleidung kann für 30 Minuten genutzt werden und muss anschließend für 24 Stunden aufladen, bevor sie wieder verwendet werden kann.

Knapp einen Monat später, am 28. März, geht es anschließend mit dem „Episode Gladio“-DLC weiter. Dieser gehört zu den drei angekündigten Episoden-DLCs, die spielbare Abschnitte mit den Begleitern von Final-Fantasy-XV-Protagonist Noctis bringen sollen. Im Zuge der „Episode Gladio“ wird es möglich sein, in die Rolle von Gladiolus zu schlüpfen. Auch der im Juni erscheinende Zusatzinhalt beschäftigt sich mit einem der vier Hauptcharaktere. „Episode Prompto“ fügt dem Rollenspiel zusätzliche Inhalte hinzu, die mit dem namengebenden Kumpel von Noctis, Prompto, gespielt werden können. Ein genauer Termin im Juni wurde nicht genannt.

Final Fantasy XV ist Ende November 2016 für Playstation 4 und Xbox One erschienen und wird durch Updates und DLCs, die auch als Season Pass erhältlich sind, stets erweitert. Erst kürzlich wurde via Update das Mogry-Chocobo-Karneval-Event in Final Fantasy XV erweitert. Passend dazu ist auch ein DLC erschienen.