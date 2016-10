Der Day-One-Patch für Final Fantasy XV wird unter anderem die Kamera des Spiels verbessern. Das hat Hajime Tabata bekannt gegeben.

Im nächsten Monat ist es soweit und Final Fantasy XV kommt auf den Markt. Nun wurde bekannt gegeben, dass ein Feature mit einem Day-One-Patch am 29. November optimiert wird. In einer Video Preview von Jeuxvideo wurde angekündigt, dass die Kamera des Titels verbessert wird. Das sei eines der Dinge, die dem Director Hajime Tabata an der aktuellen Version des Spiels am meisten stören.

Die komplette Liste an Änderungen wurde bisher noch nicht veröffentlicht, soll aber relativ zeitnah bekannt gegeben werden. Final Fantasy XV erscheint für PlayStation 4 und Xbox One.