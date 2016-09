Das Mammut-Projekt Final Fantasy XV hat nun offiziell die sogenannte "Data-Lock-Phase" erreicht. Das bedeutet, dass die gröbsten Arbeiten am Titel abgeschlossen sind.

Gute Nachrichten für alle RPG-Fans: Final Fantasy XV hat offiziell die "Data-Lock-Phase" erreicht. Somit haben die Jungs und Mädels von Square Enix den größten Teil der Arbeiten an dem Titel nun abgeschlossen. Das wurde vom Director Hajime Tabata im aktuellen Active Time Report bekanntgegeben.

So wird es ab jetzt keine größeren Änderungen am Quellcode des Titels mehr geben, außer es treten größere Probleme auf. Man kann also nun davon ausgehen, dass das Spiel tatsächlich am 29. November für PlayStation 4 und Xbox One im Laden stehen wird, nachdem dieses bekanntermaßen noch einmal auf diesen Termin verschoben worden war.