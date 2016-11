Käufer von Final Fantasy XV, die auch eine PlayStation 4 Pro besitzen, werden im Spiel zwischen zwei verschiedenen Performance-Modi wählen können.

Im Rahmen eines japanischen Active Time Reports hat Game Director Hajime Tabata nun konkretere Details zur geplanten Optimierung des Rollenspiels für die neue PS4 Pro bekanntgegeben. So werden sich Spieler zwischen zwei verschiedenen Modi der Optimierung entscheiden können.

So soll es einerseits möglich sein, das Spiel lediglich in der Full-HD-Auflösung 1080p, dafür aber auch mit konstanten 60 fps zu zocken. Wer weniger Wert auf die Framerate legt, der kann andererseits aber auch den 4K-Modus wählen, in dem das Bild auf die 4K-Auflösung hochgerechnet wird; hier ist die Framerate jedoch auf 30 fps beschränkt. Unklar ist noch, von welcher Ausgangsauflösung das Upscaling durchgeführt wird.