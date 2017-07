Final Fantasy XV: Die Gefährten wird bekanntlich die nächste große Erweiterung von Final Fantasy XV. Nun hat Square Enix Start-Termin für die Closed Beta und die Voraussetzung zur Teilnahme bekanntgegeben.

Habt ihr Bock, Final Fantasy XV mal Online mit Freunden zu erleben? Dann habt ihr schon bald die Möglichkeit dazu. Square Enix hat nämlich den Termin für die Closed-Beta zur kommenden Multiplayer-Erweiterung bekanntgegeben. Demnach dürft ihr euch vom 3. bis zum 8. August in Final Fantasy XV: Die Gefährten ins Abenteuer stürzen.

Um an der geschlossenen Beta teilzunehmen, müsst ihr allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Zum einen benötigt ihr PlayStation Plus auf der PlayStation 4 bzw. Xbox Live Gold auf der Xbox One. Zudem müsst ihr im Besitz des Season Pass für Final Fantasy XV sein, um teilnehmen zu dürfen. In Final Fantasy XV: Die Gefährten müsst ihr euch einen eigenen Avatar erstellen und könnt dann mit bis zu drei anderen Spielern an unterschiedlichen Aufgaben teilnehmen, um das Licht zurück nach Lucis zu bringen.