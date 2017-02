Ende 2017 veröffentlicht Microsoft mit Project Scorpio eine deutlich verbesserte Version der Xbox One, ähnlich der PlayStation 4 Pro. Wie es mit einer Anpassung von Final Fantasy XV für die neue leitungsfähigere Konsolen-Variante aussieht, gab Game-Director Hajime Tabata kürzlich in einem Gespräch preis.

Neben Final-Fantasy-XV-Plänen für den PC ist eine Veröffentlichung des Rollenspiels nach PlayStation 4, Xbox One und PS4 Pro auch für Microsofts kommende Konsole Project Scorpio möglich. Bereits auf Sonys verbesserter Variante der aktuellen PlayStation profitieren Spieler von der höheren Leistung. Wie Game-Director Hajime Tabata gegenüber Dualshockers erklärte, denkt das Team hinter dem Rollenspiel aktuell über die Art der Umsetzung von Final Fantasy XV für Project Scorpio nach. Aktuell wisse man jedoch noch nicht welche Unterschiede zur Version für die PS4 Pro ausfallen werden. Weiter meinte Tabata, man wolle das Rollenspiel so gut wie möglich für Project Scorpio umsetzen.

Genaue Informationen zur verbesserten Version der Xbox One hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben. Vor kurzem wurden allerdings mögliche technische Details von Project Scorpio geleakt. Diese bestätigten noch einmal die schon zuvor von Microsoft kommunizierten 6 Teraflops der GPU, womit die Xbox One Scorpio 4,5 Mal schneller wäre als die ursprüngliche Version der Konsole. Endgültige Details zur kommenden Konsole werden auf der E3 2017, die vom 13. bis 15 Juni in Los Angeles stattfindet, erwartet. Die Veröffentlichung von Project Scorpio ist für das diesjährige Weihnachtsgeschäft vorgesehen.