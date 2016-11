Wie Square Enix heute bekanntgab, können sich alle Interessierte ab sofort mit Tickets für das Fan Festival 2017 rund um Final Fantasy XIV eindecken.

Beim offiziellen Fan Festival handelt es sich um das größte Live-Event rund um das Online-Rollenspiel weltweit. Dort gibt es Cosplay-Wettbewerbe, Live-Musik, die Möglichkeit die Entwickler hautnah zu erleben und Neuigkeiten rund um das Spiel.

Zuletzt fand das Fan Festival im Oktober 2016 in Las Vegas statt und zog tausende Spieler an. Unter anderem auch per Livestream kündigte Produzent und Director Naoki Yoshida dort die neue Erweiterung Stormblood an. Das Fan Festival 2017 findet nun in der Festhalle in Frankfurt statt, ist also gerade für deutschsprachige Fans deutlich einfacher zu erreichen. Termin ist der 18. sowie 19. Februar 2017. Tickets können auf dieser Webseite käuflich erworben werden.