Square Enix werkelt nicht nur an der Fertigstellung von Final Fantasy XV, sondern widmet sich auch weiterhin dem schon länger erhältlichen Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV.

Wie per Pressemail nun angekündigt wurde, befindet sich ein weiteres Add-on bereits in der Mache. Die entsprechende Bestätigung erfolgte im Rahmen des ausverkauften Fan Festivals in Las Vegas. Die Aufgabe, das neue Add-on namens Stormblood vorzustellen, wurde Director und Producer Naoki Yoshida zuteil.

In der Keynote wurde unter anderem das offizielle Logo der Erweiterung vorgestellt. Weitere Details zu Stormblood sollen im Rahmen des nächsten Fan Festivals im japanischen Tokio am 24. und 25. Dezember 2016 sowie auf dem Fan Festival Europe in Frankfurt am 18. und 19. Februar 2017 folgen. Einen ersten Teaser-Clip könnt ihr euch aber schon anbei ansehen.

Eines steht aber jetzt schon fest: Für die PS3-Fassung wird das neue Add-on nicht mehr erscheinen, sondern nur noch für PC und PS4.