Zu Final Fantasy XIV befindet sich mit Stormblood eine neue Erweiterung in Arbeit. Doch auch darüber hinaus werkeln die Entwickler weiter am Spiel.

Während einer Pressekonferenz auf dem Fanfest im deutschen Frankfurt hat sich Producer und Director Naoki Yoshida zum aktuellen Stand des Online-Rollenspiels geäußert und auch einige Fragen beantwortet.

So arbeite man durchaus an einem Update für die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro. Allerdings sei es dabei nicht das Ziel, das MMORPG auf der Heimkonsole auf eine 4K-Auflösung zu pushen. Vielmehr strebe man dabei eine generelle Verbesserung der Performance an. Weitere Details sollen in Bälde bekanntgegeben werden.

Auch zu einer möglichen Switch-Umsetzung äußerte sich Yoshida. Die Situation sei demnach vergleichbar mit der um eine Xbox-One-Umsetzung. Er selbst wolle das Spiel auf soviele Plattformen wie möglich bringen, doch eine wichtige Voraussetzung sei das Cross-Plattform-Spiel, so dass Spieler unterschiedlicher Plattformen auf dem gleichen Server zocken können sollen. Würde man dafür eine Freigabe seitens der jeweiligen Konsolen-Hersteller bekommen, würde man eine entsprechende Umsetzung stark in Betracht ziehen.