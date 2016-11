In Kürze erscheint Final Fantasy XV nach jahrelanger Entwicklungszeit, doch auch dem Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV bringt Square Enix noch viel Liebe entgegen. Das äußert sich in einem umfassenden neuen Update im Januar.

Im Rahmen einer neuen Ausgabe des Broadcasts "Letter from the Producer" hat Director und Producer Naoki Yoshida nun Details zum kommenden großen Update zum Spiel bekanntgegeben, welches den Titel auf die Versionsnummer 3.5 hievt. Dieses Inhalts-Update wird den Namen The Far Edge of Fate tragen.

Die Veröffentlichung des Updates ist für Mitte Januar geplant und zusammen mit Community Manager Toshio Murouchi stellte Yoshida nun erste Details näher vor. So erwarten euch neue Nebenquests der Scholasticate-Serie, zwei neue Dungeons (Baelsar's Wall und Sohm Al im Hard-Mode), ein neuer Raid (Dun Scaith) und zwei neue Trials gegen Zurvan (Containment Bay Z1T9 sowie die extreme Variante davon).

Im Rahmen eines neuen Features können Spieler künftig für bestimmte NPCs Gegenstände sammeln und herstellen, um ihren Ruf dort zu steigern und so Zugang zu neuen Inhalten zu erlangen. Der erste solche NPC wird Zhloe Aliapoh sein. Ein größeres Update wird zudem auch der Gruppen- und Raid-Finder erhalten; unter anderem darf hier künftig auch nach Spielern nur auf dem eigenen Server oder auch auf dem gesamten Server-Cluster unterschieden werden.

Im PvP-Bereich gibt es ebenfalls Neuerungen, darunter neue Regeln für Duelle, eine neue Karte für The Feast und mehr. Überarbeitet werden die Chocobo-Begleiter, womit man seit längerem bestehende Forderungen der Community umsetzt. Neue Ausrüstungsgegenstände und weitere kleinere Features sind ebenfalls im Patch enthalten.

Der erste Teil des Updates soll Mitte Januar 2017 verfügbar sein, ein zweiter Teil kommt dann im März 2017. Details diesbezüglich sollen vom Tokyo Fanfest aus am 25. Dezember bekanntgegeben werden.