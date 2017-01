Fan Festival in Frankfurt ausverkauft

In regelmäßigen Abständen feiert Square Enix zusammen mit der Community Fan Festvials rund um Final Fantasy XIV. Die nächste europäische Variante im deutschen Frankfurt ist dabei nun ausverkauft.

Wie das Unternehmen bestätigte, gibt es für das Fan Festival 2017 in Frankfurt offiziell keine Tickets mehr; das Event ist ausverkauft. Zuvor konnten bereits die Fan Festivals in Las Vegas und Tokio im vergangenen Jahr als Erfolg verbucht werden. In Las Vegas wurde auch die nächste Erweiterung namens Stormblood angekündigt.

Die Frankfurter Ausgabe des Events soll nun am 18. und 19. Februar 2017 in der Festhalle in Frankfurt stattfinden. Unter anderem wird auch Komponist Nobuo Uematsu vor Ort sein, der den Titelsong für das neue Add-on beisteuert. Im Übrigen erwarten Besucher auch weitere Ankündigungen rund um Stormblood, diverse Entwickler-Panels, Merchandise und mehr.

Final Fantasy XIV: Stormblood erscheint am 20. Juni 2017 für PC und PS4; Vorbestellungen sind ab 24. Januar möglich. Details zum Fan Fest findet ihr auf dieser Webseite.