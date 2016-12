Die Neuerungen in Version 3.5 im Überblick

Im Januar veröffentlicht Square Enix das neue Update auf Version 3.5 für das Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV. Wir sagen euch schon jetzt, was euch dabei erwartet.

Der neue Patch, der im Laufe des kommenden Monats veröffentlicht wird, trägt den Namen "The Far Edge of Fate" und bringt zahlreiche Neuerungen und Inhalte mit sich. Square Enix hat im Vorfeld nun eine offizielle Übersicht mit den Features veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Erweiterte Story: Kaum ist Minfilia mit dem Krieger des Lichts und seinen Gefährten vereint, muss sie bereits wieder aufbrechen. Doch es gibt auch freudige Nachrichten beim Bund der Morgenröte: Yda und Papalymo sind zurück und Alisaie und Krile sind jetzt offizielle Mitglieder des Bundes geworden.

Neuer Dungeon „Baelsar-Wall“: Entlang der Grenze zwischen dem Finsterwald und Gyr Abania steht eine mächtige Festungsanlage, errichtet von Gaius van Baelsar, um das Kaiserreich vor den „Wilden Eorzeas und ihren Götzen“ zu schützen.





Neuer Dungeon „Sohm Al“ (Schwer): Nidhogg ist gefallen, der tausendjährige Drachenkrieg zu Ende. Nidhoggs Horde hat das Nest ihres Anführers, den Berg Sohm Al, verlassen. Die Abwesenheit der Hüter der heiligen Drachenstätte macht sich bemerkbar. Allerlei seltsame Wesen haben sich, von den gewaltigen Kristallmassen im Innern des Berges angezogen, eingenistet und stören den Seelenfrieden der verstorbenen Drachen.





Neue Prüfung „Götterdämmerung – Zurvan“: Zurvan ist eine der drei Ikonen der Kriegstriade. Auf dem südlichen Kontinent Meracydia von einem Zentauren-ähnlichen Volk verehrt, verkörpert er zwar den ewig währenden Sieg, wurde jedoch von den Allagern vor über fünftausend Jahren eingesperrt. Nun aber wird die wilde Gottheit von Besessenen angebetet, die seine Rückkehr vorbereiten.





Neuer Inhalt „Egi-Projektion“: Spieler haben die Möglichkeit als Beschwörer das neue Textkommando /egiprojektion zu nutzen, um deinem Egi eine neue Gestalt zu verleihen. Ab Patch 3.5 können Egi in Rubin-, Smaragd- und Topas-Karfunkel verwandelt werden. Es ist geplant, in zukünftigen Patches weitere Verwandlungsmöglichkeiten hinzuzufügen.





Neue Gruppensuche: Mit der überarbeiteten Gruppensuche ist es nun möglich, Spieler, die auf einer anderen Welt des gleichen Datenzentrums spielen, für eine Gruppe zu rekrutieren. Außerdem können private Gruppensuchen durchgeführt werden, um mit bestimmten Spielern (auf allen Welten des gleichen Datenzentrums), die alle über das gleiche Passwort verfügen, in einer Gruppe zu spielen.