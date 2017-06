Gestern wurde die Erweiterung "Stormblood" zu Final Fantasy XIV veröffentlicht, der Start ging allerdings alles andere als reibungslos über die Bühne. Nun wurde auch der Grund dafür bestätigt.

Zur Veröffentlichung des Add-ons hatten die Mannen von Square Enix mit allerhand Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Nun gab man bekannt, dass diese das Resultat einer DDoS-Attacke gewesen sind; diese findet gar bereits seit dem 16. Juni statt.

In einem Statement heißt es: "Wir können bestätigen, dass wir seit 16. Juni 2017 mit DDoS-Attacken eines anonymen Dritten mit dem Ziel der Game-Server von Final Fantasy XIV in nordamerikanischen Datencenter zu kämpfen haben. Unsere technische Abteilung unternimmt alle möglichen Gegenmaßnahmen, um das Problem in den Griff zu bekommen, aber die Attacke wird weiterhin fortgesetzt, wobei die Methoden ständig geändert werden. Wir werden die Sache weiter beobachten und an einer Behebung aus jeder erdenklichen Sichtweise arbeiten."

Es ist nicht das erste Mal, dass Final Fantasy XIV mit einer DDoS-Attacke zu kämpfen hat. Zuletzt war es aber in 2014 der Fall. Accounts und damit verbundene Daten sind jedoch nicht in Gefahr.