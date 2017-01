Während des aktuell in Tokyo stattfindenden Final-Fantasy-Events zum 30. Jubiläum der Rollenspiel-Reihe hat der Square Enix den Veröffentlichungstermin des PS4-Remasters von Final Fantasy XII mit dem Untertitel The Zodiac Age angekündigt.

Das Final-Fantasy-30th-Anniversary-Event im Toho Cinema Roppongi Hills in Tokyo bringt weitere Neuigkeiten rund um die Rollenspiel-Reihe. Square Enix gab nun auch den Erscheinungstermin von Final Fantasy XII: The Zodiac Age bekannt. Das Remaster des PS2-Klassikers erscheint am 11. Juli in Europa und Nordamerika. Japanische Spieler müssen sich zwei Tage länger gedulden und dürfen ab dem 13. Juli nach Ivalice zurückkehren. Zur Feier der Veröffentlichung, wird der Charakter Balthier als DLC-Champion für World of Final Fantasy erscheinen.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age wurde im Sommer 2016 kurz nach dem zehnten Jubiläum des PS2-Rollenspiels angekündigt. Das Remaster soll neben einer aufpolierten Grafik auf dem International – Zodiac Job System basieren. Außerdem werden die Ladezeiten verkürzt, eine Auto-Save-Funktion hinzugefügt und der Sound aufgebessert. Neben 7.1-Abmischung sollen auch die Voice-Overs überarbeitet werden. Wahlweise kann zwischen den Neuaufnahmen und dem Originalton gewechselt werden. Für die Sprachausgabe sind die englische und japanische Fassung vorgesehen.

Der zwölfte Hauptteil der Final-Fantasy-Reihe ist in Japan im März 2006 für die Playstation 2 erschienen und war nur wenige Monate vor Veröffentlichung der Nachfolgekonsole einer der letzten großen Titel für die zweite Sony-Konsole. In Europa dauerte es bis Februar 2007 bis Final Fantasy XII nur einen Monat vor der Playstation 3 für deren Vorgänger erschienen ist.