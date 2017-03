Der Veröffentlichung von Final Fantasy XII: The Zodiac Age, der HD-Neuauflage des zwölften Hauptteils von Square Enix Rollenspiel-Reihe, ist nur noch wenige Monate entfernt. Nun hat Square Enix eine Collector´s Edition angekündigt.

Square Enix ist dafür bekannt neben den Standardversionen der eigenen Spiele auch Sammlereditionen zu veröffentlichen. Jüngere Beispiele hierfür sind Final Fantasy XV und Nier: Automata. Wie der japanische Publisher über soziale Medien nun bekannt gegeben hat, erhält auch Final Fantasy XII: The Zodiac Age eine Collector´s Edition. Diese wird exklusiv im Square Enix Online Store für 199,99 Euro erhältlich sein.

Käufer der Sammlerauflage des Playstation 4 exklusiven HD-Remasters von Final Fantasy XII erhalten ein ausschließlich in der Collector´s Edition enthaltenes und nicht für den separaten Verkauf vorgesehenes Mini-Büsten-Set der Hohen Richter Bergan, Drace, Gabranth, Ghis und Zargabaath. Außerdem wird eine Soundtrack-CD mit Musik von Komponist Hitoshi Sakimoto sowie ein Download-Code zur Freischaltung des Original-Soundtracks als Hintergrundmusik im Spiel beiliegen. Weiterhin ist ein Set aus sechs Karten, das Artworks von Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo sowie der Welt Ivalice trägt, enthalten. Komplettiert wird die Collector's Edition von einem Steelbok mit exklusivem Design.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age wurde im Sommer 2016 kurz nach dem zehnjährigen Jubiläum des PlayStation-2-Originals angekündigt. Die Neuauflage soll neben aufgebesserter Grafik und verbessertem Sound inklusive neu aufgenommener Hintergrundmusik auch spielerische Änderungen beinhalten. Dazu zählen ein Turbomodus, durch den ihr euch schneller durch die Welt bewegt. Der Prüfungsmodus hingegen verspricht bis zu hundert aufeinanderfolgende Kämpfe. Beim Zodiak-Jobsystem handelt es sich um ein auf die Spielerpräferenzen zugeschnittenes, verbessertes System zum Leveln der Charaktere.

Erscheinen soll Final Fantasy XII: The Zodiac Age in Europa und Nordamerika am 11. Juli. In Japan kommt das Rollenspiel am 13. Juli auf den Markt.