Die Final-Fantasy-Reihe erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit und auch die älteren Teile des RPG-Franchise sind immer noch angesagt. Dafür dürfte es Gamer freuen, dass Final Fantasy IX offenbar für eine weitere aktuelle Plattform erscheinen wird.

Final Fantasy IX gilt für viele Fans des Franchise als bestes Final Fantasy überhaupt. Das einstige PSone-Rollenspiel wird - und das dürfte viele Gamer daher freuen - nun offenbar für eine aktuelle Plattform umgesetzt.

So hat die europäische PEGI nun eine Alterseinstufung vorgenommen, die Final Fantasy IX für die PS4 zum Gegenstand hat. Einzig ist eine solche PS4-Fassung bislang noch gar nicht offiziell für Europa bestätigt; in Anbetracht der Alterseinstufung und damit einer seriösen Quelle dürfte das aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Der Vollständigkeit halber: Das Spiel hat ein PEGI-12-Rating erhalten.

Auch einen Release-Termin gibt es bereits im Zuge des Ratings: den 19. September 2017. Es ist gut möglich, dass Sony das Spiel im Rahmen seiner TGS-Pressekonferenz am heutigen Morgen für die PS4 ankündigt und direkt veröffentlicht. Eine aufgebohrte HD-Version des Spiels wurde bereits im April 2016 für den PC via Steam veröffentlicht und könnte nun den Weg auf die Sony-Heimkonsole finden.

Update: Im Rahmen der TGS-Pressekonferenz hat Sony die Umsetzung für die PS4 nun offiziell bestätigt. Weiterhin erscheint diese in Japan tatsächlich bereits heute; ob das PEGI-Rating zutrifft und auch in hiesigen Gefilden mit einem Release am heutigen Dienstag zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.