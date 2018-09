Square Enix hat heute angekündigt, dass der GameCube-Klassiker Final Fantasy Crystal Chronicles neu aufgelegt wird. Auf diesen zwei Plattformen wird das Action-RPG erneut erscheinen.

Das ursprünglich 2003 auf dem GameCube veröffentlichte Action-Rollenspiel Final Fantasy: Crystal Chronicles wird in überarbeiteter Form 2019 erneut erscheinen. Square Enix hat angekündigt, dass die Remastered Edition des Spiels sowohl für die Switch als auch die PS4 in den Handel kommen wird. Ein globaler Multiplayer-Modus für bis zu vier Personen ist neben aufpolierter Auflösung ebenfalls mit an Bord.

Zwar gibt es noch keine ausdrückliche Bestätigung für eine weltweite Veröffentlichung, besagter Multiplayer-Modus und die Angabe im neuen Trailer, dass das Spiel Texte in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch beinhaltet, machen einen Internationalen Release mehr als wahrscheinlich.

Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt. Es ist die zweite Final-Fantasy-Ankündigung für die Switch innerhalb weniger Tage. Erst kürzlich wurde Final Fantasy XV Pocket Edition ebenfalls für Nintendos Konsole bestätigt. Auch hier gibt es noch keinen konkreten Termin.