Im vergangenen Jahr kam die FIFA-Reihe endlich auch mal wieder auf eine Nintendo-Plattform, nämlich die Switch. Allerdings war diese Spielversion schon spürbar abgespeckt und es fehlten wichtige Features. In diesem Jahr ist Besserung in Sicht.

FIFA 19 wird auch für Nintendos Switch erscheinen und dann nicht mehr derart gravierend gegenüber den anderen Spielversionen abgespeckt sein, wie noch im vergangenen Jahr. Aus unbekannten Gründen hatte sich EA seiner Zeit dazu entschieden, in FIFA 18 lediglich zufallsbasierte Online-Matches zuzulassen. Wer online gegen Kumpels auf der Switch antreten wollte, schaute in die Röhre.

Das wird sich mit dem Release von FIFA 19 nun ändern, denn wie EA bestätigte, können künftig auch Online-Freundschaftsspiele auf der Nintendo-Hybrid-Konsole ausgetragen werden. Über die Freundesliste könnt ihr ganz gezielt eure Kumpels zu einer Partie auffordern und die Rivalität sogar in einer aus fünf Partien bestehenden Season ausleben - sowohl in FIFA, als auch in FIFA Ultimate Team.

Ansonsten gibt es auf der Switch auch den neuen UEFA-Champions-League-Modus sowie den Karrieremodus und Ultimate Team. Die Spielermodelle und Animationen wurden weiter verbessert, so dass der Titel auf der Switch auch optisch schöner ausfallen wird.