Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo spielt bei der Vermarktung von FIFA 19 eine tragende Rolle. Sein Wechsel zu Juventus Turin stellt Electronic Arts und EA Sports jedoch vor einige Herausforderungen.

Wie schon im letzten Jahr wird Cristiano Ronaldo das Gesicht der FIFA-Reihe sein. Im Zuge der Ankündigung wurde der Cover-Star direkt mit einigen Promo-Materialien vorgestellt. Diese zeigte ihn stets im Dress von Real Madrid. Das Problem für Electronic Arts: Inzwischen hat Ronaldo für mehr als 100 Millionen Euro zum italienischen Top-Klub Juventus Turin gewechselt.

Das stellt EA vor einige Herausforderungen, vor allen Dingen in Anbetracht der nahenden Veröffentlichung am 28. September 2018. Auf dem Cover wird Ronaldo nicht mehr im Madrid-Dress abgebildet sein, so dass womöglich neue Foto-Shootings notwendig werden - zuviele freie Termine dürfte es in Ronaldos Terminkalender, insbesondere nach dem Wechsel, jedoch nicht geben.

Während sich das Cover-Problem im Zweifel sicherlich per Photoshop lösen lässt, kommt EA bei den Spielinhalten nicht so leicht davon, vor allen Dingen was den Story-Modus "The Journey" rund um Alex Hunter betrifft. Im Singleplayer-Modus schließt sich Hunter nämlich ausgerechnet Real Madrid an, daher stehen natürlich auch gemeinsame Auftritte mit Ronaldo im Fokus.

EA könnte nun alle Inhalte, die Real Madrid betreffen, einfach durch Juventus Turin ersetzen. Schließlich spielt auch der italienische Meister in der Königsklasse des europäischen Fußballs. Ob sich das in Anbetracht der vermutlich abgeschlossenen Entwicklung des Spiels so einfach bewerkstelligen lässt, ist aber fraglich. Womöglich bleibt der Story-Modus am Ende aber auch so, wie er ist - was einige Kritik von Fans nach sich ziehen könnte, weil Ronaldo ja immer noch im Real-Dress kickt.

Eine andere Möglichkeit wäre die Veröffentlichung eines großen Updates nach dem Release der Vollversion, um Spielinhalte anzupassen. Solche werden ohnehin veröffentlicht, um die letzten Wechsel des Transferfensters im Spiel umzusetzen. Es bleibt spannend, wie sich EA dieser Thematik annehmen wird.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und Switch.