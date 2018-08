EA rückt spanische Liga in den Fokus

Im neuen FIFA 19 dürft ihr euch nicht nur auf die UEFA Champions League sowie die Europa League freuen, auch die erste spanische Liga wird auf besondere Art und Weise vertreten sein.

Vor einigen Jahren ging EA bereits eine tiefergehende Kooperation mit der Premier League in England ein. Im Zuge dessen wurden die Stadien aller Teams im Videospiel nachgebaut, das Originalpaket der TV-Übertragungen wurde lizenziert und zudem wurden etliche Top-Stars noch realitätsgetreuer abgebildet. Ähnlich verfährt man im neuen FIFA 19 nun auch mit Spaniens Elite-Liga LaLiga.

So bestätigte der Entwickler und Publisher nun, dass man im neuen Teil der Reihe den Fokus verstärkt auf die Liga um Real Madrid und den FC Barcelona legen wird. Dank der neuen LaLiga-Kooperation werden künftig (fast) alle spanischen Stadien der Erstligisten vertreten sein, wodurch zusätzlich 16 weitere Arenen in FIFA 19 enthalten sein werden; das Line-up der spanischen Originalstadien sieht daher wie folgt aus:

Estadio ABANCA-Riazor

Estadio La Rosaleda

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Benito Villamarín

Coliseum Alfonso Pérez

Ramón Sánchez-Pizjuán

Estadio de Gran Canaria

RCDE Stadium

Estadio de la Cerámica

Municipal de Ipurua

Estadio de Balaídos

Estadio de Anoeta

Estadio Ciutat de València

Municipal de Butarque

Estadio de Montilivi

Estadio de Mendizorrotza

Wanda Metropolitano

Santiago Bernabéu

Wer die Stadionliste genauer unter die Lupe nimmt, dem wird auffallen, dass das Camp Nou des FC Barcelona fehlt. Grund dafür ist der exklusive Klub-Deal des Top-Vereins mit dem Konkurrenten Konami; in PES 2019 wird das Stadion exklusiv in einem Videospiel zu sehen sein.

Darüber hinaus hat man die Köpfer von über 200 Kickern aus Spanien via Headscan verarbeitet und wird diese in FIFA 19 noch deutlich detaillierter und realitätsnäher darstellen. Für das passende spanische Feeling hat man auch hier das LaLiga-Übertragungspaket erworben und wird die Grafiken der Anzeigen entsprechend der originalen TV-Übertragungen in Spanien gestalten.

FIFA 19 erscheint am 25. September 2018 für PC, PS4, Xbox One und Switch; eine Legacy Edition kommt zudem für Xbox 360 und PS3.